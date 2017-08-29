Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август

Гимнасты с успехом приняли участие в «Универсиаде»: тренер Акоп Серобян


Сборная Армении завершила свое выступление на прошедшей в Тайване 29-й «Универсиаде» с богатой коллекцией медалей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал тренер  Акоп Серобян.

По мнению главного тренера Сборной Армении по гимнастике Акопа Серобяна, гимнасты оправдали себя на Студенческих играх.

«Подготовку мы провели в Ереване, мы поехали на «Универсиаду» с ожидением медалей. Для Артура Товмасяна две медали стали большой удачей, я доволен и участником многоборья Артуром Давтяном»,- сказал Акоп Серобян.

Как сообщает пресс-служба  Министерства спорта и по делам молодежи, всего сборная завоевала шесть медалей, из которых три золотые, одна серебряная и две бронзовые. 

Последнюю бронзовую медаль принес сборной ушуист Андраник Тевосян выступающий в весовой категории 70 кг. В соревновании по саньду ушу он одержал победу над иранским спортсменом Джафаром Ширзандеином. 

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации