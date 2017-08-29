Ара Назарян назначен на пост заместителя министра ЧС Армении

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна Айкарам Мхитарян освобожден с поста заместителя министра ЧС Армении по собственному заявлению. Как передает «Арменпресс», другим решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна на пост заместителя министра ЧС Армении назначен Ара Назарян.

Ранее сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян подписал во вторник указ об освобождении заместителя министра обороны Армении Ара Назаряна от занимаемой должности.

Ара Назарян работал в системе Минобороны с 1994 года, начав свою карьеру в качестве сотрудника следственного отдела Управления военной полиции Минобороны, с 1998 по 2000 гг. работал в качестве юриста в общественной организации, а с 2002 г. стал советником председателя Совета гражданской службы РА.Назарян занимал должность замминистра обороны Армении с июня 2007 года.