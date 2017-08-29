Юнкер не удовлетворен ни одним предложением Великобритании по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер остался не удовлетворен всеми бумагами Великобритании, представленными ею в рамках процесса выхода из состава Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом Юнкер сказал на конференции во вторник.

"Я внимательно читал все бумаги, подготовленные правительством ее величества, и ни одна меня не удовлетворяет. Остается урегулировать огромное количество вопросов. Не только проблему с границей между Ирландией и Северной Ирландией, это очень серьезная проблема, на которую у нас нет окончательного ответа, но и статус европейцев, проживающих в Великобритании, и статус британцев, проживающих на континенте", — сказал он.

По словам Юнкера, должно быть крайне ясно, что никакие переговоры о новых экономических и торговых отношениях между Великобританией и Европой не могут быть начаты, пока не будут урегулированы все вопросы, "связанные со статьей 50, о разводе ЕС и Великобритании".

Накануне Великобритания и Евросоюз начали в Брюсселе третий раунд переговоров об условиях Brexit.