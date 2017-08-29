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Меркель: Германия хочет хороших отношений с Турцией, но реальность выглядит иначе


Германия заинтересована в выстраивании хороших отношений с Турцией, однако реальность заставляет проводить жесткую политику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

"Я хотела бы лучших отношений с Турцией, но мы должны смотреть реальности в лицо", - сказала она. Меркель напомнила о ситуации с правами человека в стране, а также о задержаниях немецких граждан. "Именно поэтому мы решили переориентировать нашу политику [в отношении Анкары]", - отметила глава кабинета министров.



 



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