КНДР не боится ни санкций, ни военных угроз, сообщили СМИ

КНДР не испугают никакие экономические и военные меры со стороны США, говорится в опубликованной во вторник статье в центральной северокорейской газете "Нодон синмун" на фоне очередного испытания Пхеньяном баллистической ракеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Американцам следовало бы знать, что оно не смогут удивить нас никаким экономическим давлением, ни военными угрозами и не собьют нас с выбранного нами же самими пути", — отмечает печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи. Статья так и озаглавлена: "Нужно как следует показать нашу силу и волю".

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Трагедия в том, что США все еще совсем не знают нашей мощи и воли", — утверждает "Нодон синмун". "Если США в конце концов потеряют рассудок и атакуют нас, мы готовы научить их хорошим манерам ядерными и стратегическими вооруженными силами, которые мы детально демонстрировали", — предупреждает "Нодон синмун".