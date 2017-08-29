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Роль женщин в принятии решений в домашних хозяйствах Армении возросла


80% женщин в Армении принимают основные решения при совершении покупок в домашних хозяйствах Армени. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации доклада «Исследование демографических показателей и вопросов здравоохранения в Армении в 2015-16 годах» сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян. По ее словам, 96% замужних женщин принимают участие в принятии решений по поводу охраны собственного здоровья, и 92% - принятии решений о посещении родственников или друзей.

«Трое из 4 женщин принимают участие в  принятии решений по всем указанным 3 вопросам, и лишь 2% не принимают участия в  их решениях. Роль женщин в принятии решений в домашних хозяйствах Армении меняется по областям: в Араратской области таковых 47%, в Армавире -  90%»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян. По ее словам,  вышеуказанные проценты возрсли от 50% - в 200-м году, до 82% (2010 год), а в 2015-16 году несколько уменьшились – до 77%.

«Доля женщин, которые не принимают участия в принятии решений по поводу всех указанных 3 вопросов в 2000 году составила 14%; в  2015-16 – 2%»,- сказано в докладе.

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