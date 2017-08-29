Почти половина туристов в Анталье оказались россиянами

Доля россиян в общем потоке путешественников в турецкую провинцию Анталья в этом году достигла 39 процентов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, такую информацию во вторник, 29 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По состоянию на середину последнего летнего месяца 2017 года, в Анталье побывали 2,35 миллиона отдыхающих из РФ. Это больше, чем за аналогичный период 2015-го, и почти равно показателям января-августа 2014-го.

В целом турецкий курортный регион за семь с половиной месяцев текущего года принял более шести миллионов зарубежных гостей. За тот же промежуток 2016-го в Анталье отдохнули 3,38 миллиона путешественников (увеличение почти в два раза). Поток туристов из Европы в турецкую провинцию при этом продолжает падать.

По данным аэропорта Анталья, 12 августа был зафиксирован абсолютный рекорд: тогда воздушная гавань приняла 70,45 тысячи пассажиров. В среднем в день туда прилетают порядка 60 тысяч путешественников.