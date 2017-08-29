Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 14
До 14 человек увеличилось число жертв урагана "Харви". Как передает Арменпресс, об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.
Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов. В ночь на вторник были спасены и отправлены в пункты временного размещения несколько тысяч человек.
Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу.
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