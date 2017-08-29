До 14 человек увеличилось число жертв урагана "Харви". Как передает Арменпресс, об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов. В ночь на вторник были спасены и отправлены в пункты временного размещения несколько тысяч человек.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу.