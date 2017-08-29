В аэропорту Вана вспыхнул пожар: полеты прекращены

В аэропорту Вана, по пока еще неизвестным причинам, вспыхнул пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

По причине пожара все полеты прекращены, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

Сообщается об одном пострадавшем из числа сотрудников аэропорта, которого госпитализировали.