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В аэропорту Вана вспыхнул пожар: полеты прекращены


В аэропорту Вана, по пока еще неизвестным причинам, вспыхнул пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Миллиет». 

По причине пожара все полеты прекращены, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

Сообщается об одном пострадавшем из числа сотрудников аэропорта, которого госпитализировали.

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