Процент искусственных прерываний беременности в Армении сокращается. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации доклада «Исследование демографических показателей и вопросов здравоохранения в Армении в 2015-16 годах» сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян. В 2015-16 годах 69% беременностей завершились рождением живoго ребенка, 29% - искусственным прерыванием беременности, 9% - выкидышами или мертворождением.

Как сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян, процент искусственных прерываний беременности в Армении ощутимо сократился.

«Для сравнения скажу, что, по исследованиям, в 2000 году процент искусственных прерываний беременности в Армении составлял 55%, в 2005 году – 45%, а в 2010 году – 29%»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.

По ее словам, исход беременности меняется по областям: в Сюнике процент искусственных прерываний беременности составил 4%, а в Гегаркунике - 57%.

Как сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян, 2/3 искусственных прерываний беременности за прошедшие 3 года были связаны с нежеланием иметь больше детей; 8% - с опасностью рождения ребенка с дефектом, 8% - с выбором пола ребенка, и 7% - в связи с угрозой здоровью матери.