Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет

Республика Корея распространила во вторник видео с проведенных ее военными испытаний модернизированных баллистических ракет. В полутораминутном ролике, опубликованном на сайте Агентства оборонного развития, показан процесс пуска ракет радиусом действия в 500 и 800 км, их полет и точное попадание боеголовок в учебные цели на земле и в море, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Испытания состоялись на прошлой неделе и стали последними перед принятием этих ракет на вооружение", - отмечается в сообщении Агентства. В нем подчеркивается, что данный вид вооружений станет ключевым элементом схемы нанесения ответного удара по КНДР в случае ее нападения на Юг.

"Наши военные располагают ракетными технологиями, позволяющими в случае необходимости нанести высокоточные удары по любому месту на территории Северной Кореи", - говорится в документе.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо- восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тысячи км, а высота ее полета достигала 550 км.

NEW: #SouthKorea's Agency for Defense Development releases new footage of last week's Hyunmoo-II SRBM tests. pic.twitter.com/TfKaHWjgXh