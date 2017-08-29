В заказнике «Хуступ» потушен новый очаг возгорания на площади в 100 кв м

Все объекты особого значения Министерства по охране природы Армении находятся под строгим наблюдением.

28-го августа, в районе 19:30, на участке Айриван национального парка «Севан» в Норатусе вспыхнул пожар, сгорело около 150м2 сухой травы. Пожар был потушен, ощутимого вреда он не нанес.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении, 28-го августа, в районе 11:42, в заказнике «Хуступ» был обнаружен новый очаг возгорания на площади в 100 кв м, сгорело около 100м2 сухой травы. В пожаротушении принимали участие 34 пожарных-спасателя и 30 сотрудников заказника. Пожар был изолирован в 16:40.

29-го августа, по положению на 12:00, в заказнике «Хуступ» новых очагов задымления не наблюдается.