Начиная с 2000 года, показатели рождаемости в Армении находятся на стабильном уровне. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации доклада «Исследование демографических показателей и вопросов здравоохранения в Армении в 2015-16 годах» сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.

«В среднем, женщины рожают по 1.7 ребенка. Рождаемость в городах - 1.7 ребенка, а в селах – по 1.8 ребенка, особо не разнится. Рождаемость существенно разнится по областям: в Арагацотне и Гегаркунике она равна 1.1, а в Тавуше - 2.4»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.

По ее словам, рождаемость падает в корреляции с повышением образовательного ценза женщин. «Если у женщин сo средним образованием рождаемость равна 2.8, то у женщин с высшим образованием рождаемость равна 1.6. Четкой корреляции между рождаемостью и уровнем благосостояния не имеется»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.

По ее словам, в Армении мужчины и женщины начинают вести половую жизнь примерно с одного возраста.

«Среди женщин и мужчин в возрастной группе 25-49 лет средний возраст начала половой жизни - 21.2. Средний возраст женщин при вступлении в первый брак - 21.4, т.е., вскоре после начала половой жизни. Мужчины женятся в более зрелом возрасте. Средний возраст мужчин при вступлении в первый брак - 25.9. Возраст женщин при вступлении в первый брак резко зависит от уровня образования: начиная с 18.8 лет в группе с базовым образованием, и до 24.1 - в группе с высшим образованием»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.

По ее словам, в среднем, женщины рожают, спустя 1.5 года после вступления в брак. Средний возраст первородящих - 22.8.

«Средний возраст первородящих существенно меняется по областям. В Гегаркунике он примерно на 3 года больше - 21.4 и 24.5, соответственно»,- сказала начальник управления по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Каринэ Сарибекян.