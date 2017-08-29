После апрельской войны жители Арцаха возвращаются к повседневной жизни: отклик Amnesty Press

Печатный орган международной правозащитной организации Amnesty International - Amnesty Press, опубликовал статью о карабахском конфликте. Как передает «Арменпресс», корреспондент Amnesty Press Изабелла Розенгрин посетила Арцах, где встретилась с жителями и представителями местных властей.

«Дорога с выбоинами, напротив – 3-метровая стена. Это сделано, чтобы защитить нас – проезжающих в машине, от выстрелов и, что хуже, ракетного обстрела. За стеной – Азербайджан»,- пишет автор.

По ее словам, хотя и в 1994 году было заключено перемирие, однако выстрелы после этого не прекратились, а в апреле 2016 года Азербайджан бомбил густонаселенный Мартакертский район, в результате чего развязались самые кровопролитные с 1994-го года бои.

«Я был потрясен, не могу описать словами то, что почувствовал. Можете ли вы представить себе, что означает покинуть свой дом, страну своих предков? После нападения я начал плакать. Это не пристало мужчине, однако горе мое было велико»,- рассказал Розенгрин сельский староста Талиша Вилем Петросян. Именно это село подверглось бомбардировке 2-го апреля 2016 года.

Как пишет корреспондент Amnesty Press Изабелла Розенгрин, в опустевшем после нападения Азербайджана Талише сейчас ведутся восстановительные работы. По ее словам, несмотря на пережитую после апрельской войны травму, жители села пытаются вернуться к повседневной жизни.

«Герой войны Монте Мелконян сказал, что если мы потеряем Арцах, мы перевернем последнюю страницу нашей истории. То же самое я говорю о Талише. Жители села ежедневно приходят, чтобы посмотреть, в каком состоянии их дома и пашни. Я понимаю, что есть психологический барьер, однако думаю, что время залечит раны все раны, и почти все вернутся»,- сказал представитель правительства в Талише Левон Апресян, который следит за ходом работ.

В беседе с корреспондентом советник президента Арцаха Тигран Абрамян отметил, что никто не хочет войны и потерь. «Арменофобия в Азербайджане имеет отрицательные последствия и влияет на мирный процесс. Азербайджанская сторона не желает увеличить число наблюдателей на границе, они явно показывают, что хотят продолжить войну. В последние месяцы они активно накаляют обстановку. Война началась не вчера и не закончится завтра: местные жители понимают это хорошо»,- сказал Абрамян.