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Ара Назарян освобожден с должности заместителя министра обороны Армении


Президент Армении Серж Саргсян подписал во вторник указ об освобождении заместителя министра обороны Армении Ара Назаряна с занимаемой должности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Ара Назарян работал в системе Минобороны с 1994 года, начав свою карьеру в качестве сотрудника следственного отдела Управления военной полиции Минобороны, с 1998 по 2000 гг. работал в качестве юриста в общественной организации, а с 2002 г. стал советником председателя Совета гражданской службы РА. 

Назарян занимал должность замминистра обороны Армении с июня 2007 года.

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