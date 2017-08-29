Завершающая серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по популярности. По данным компании Nielsen, на территории США в воскресенье вечером ее посмотрели 12,1 миллиона человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Телеканал HBO, который производит сериал, отчитался о 16,5 миллиона зрителей. В подсчеты включены как телезрители, так и пользователи мобильного приложения HBO Now.

По сравнению с окончанием прошлого сезона количество аудитория "Игры престолов" выросла на 36%. Год назад финальную серию шестого сезона посмотрели 8,9 миллиона человек. При этом HBO утверждает, что каждую серию седьмого сезона смотрят более 30 миллионов человек. Значительная часть зрителей появляется после премьерного показа.

В следующем сезоне "Игры престолов" будет шесть серий. Известно, что на его съемки потратят много времени. Возможно, премьера состоится в 2019 году. Кроме того, телеканал работает над приквелом сериала.