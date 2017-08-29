Превышения концентраций загрязнения воздуха в окрестностях завода «Наирит» непосредственной опасности для здоровья людей не представляют

Со стороны соответствующих служб Министерства по охране природы Армении 28-го августа, в районе 14:30-15:00, был произведен забор образцов воздуха на предмет выявления загрязнений атмосферы. В частности, определялись концентрации приземного озона и двуокиси азота, результаты были в пределах допустимых концентраций. Двуокись серы превышала пределы допустимых концентраций в 1,6 раз, общая запыленность – в 3,6 раза. Показания пассивных датчиков вокруг завода отметили превышение допустимых концентраций двуокиси серы в 1,1-4,8 раза и двуокиси азота – в 2,1-6,0 раза.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении, постановлением правительства Армении от 16-го октября 2008 года за номером N1186, опасными считаются ситуации, когда превышение допустимых концентраций в течение 2 дней составляет 20-29 раз, в течение 8 часов – в 30-49 раз, и в течение 2 часов – в 50 раз. Зарегистрированные же сейчас превышения допустимых концентраций намного ниже допустимого порога.

Минздрав Армении также сообщает, что никто из граждан Армении не был ранен во время пожара, а пораженные дымом пожарные получили необходимую помощь и выписались из больницы. Минздрав Армении рекомендует гражданам, которые проживают в окрестностях завода «Наирит» и ощущают в своих жилищах последствия задымления от пожара, закрывать плотно окна и двери. К наиболее подверженным поражению группам относятся дети, беременные, пожилые и страдающие легочными и сердечными заболеваниями граждане. Таковым рекомендуется исправно принимать назначенные им препараты, а при наличии какой-либо симптоматики – немедленно обратиться к врачу. Мониторинг ситуации продолжается, и о его результатах будут поступать регулярные сообщения.

Как было сказано ранее в сообщении МЧС Армении, сигнал о пожаре на заводе «Наирит» поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

14:03. По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.Подробности и причины возгорания пока не представляются. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован.

По положению на 15:00 в тушении пожара были задействованы одна автоматическая лестница и 11 боевых расчетов, 2 из них – из пожарного отряда завода «Наирит». На месте происшествия находятся также мониторинговоые радиологические, химические и биологические службы.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян на территории завода «Наирит» 28 августа, в 20:00 часов, созвал рабочее совещание, чтобы обсудить наиболее эффективные способы изоляции пожара.Компания «Санитек» предоставила 6 машин для воды, чтобы помочь спасателям.Огонь полностью контролируется пожарными спасателями.

На территории завода «Наирит» действуют 113 спасателей. На месте действуют также сотрудники Службы кризисного управления.Очаг пожара полностью контролируется спасателями. На месте ведется дежурство.

МЧС Армении определило вещество, которое горит на заводе «Наирит»Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным, горит материал лак-этиноль.Лак–этиноль – пленкообразующий материал, раствор высокополимеров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-смоляным антиокислителем. Лак-этиноль применяют как для окраски строительных конструкций, так и для защиты химического оборудования. Он может применяться для получения антикоррозионных покрытий по металлу, дереву и бетону. Покрытие этинолем подводной части судна позволяет экономить сурик и производить окраску зимой.