СМИ: супруга Ким Чен Ына родила третьего ребенка

Разведка Южной Кореи узнала, что лидер КНДР Ким Чен Ын в третий раз стал отцом. Как сообщило во вторник агентство Yonhap, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу родила ребенка в феврале этого года.

Информации о поле и имени ребенка не приводится.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. С тех пор у них у них родилось двое детей, однако о первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок северокорейского лидера - девочка Ким Чжу Э, родилась в 2013 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



