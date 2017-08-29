Свыше 3 тыс. человек спасено в Хьюстоне после наводнения, вызванного штормом "Харви"
10:35, 29 Август, 2017
Более 3 тыс. человек спасено в Хьюстоне (штат Техас) после наводнений, вызванных штормом "Харви". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник мэр города Сильвестр Тернер.
"За последние восемь часов мы спасли более тысячи человек", - сказал он, выступая перед журналистами. Таким образом общее число спасенных горожан превысило с момента удара стихии 3 тыс. человек.
При этом многие жители остаются в своих подтопленных домах, продолжая ожидать помощи.
По данным агентства Associated Press, более 100 тыс. потребителей в Хьюстоне остаются без электроэнергии, так как ремонтные бригады не могут попасть в затопленные районы.