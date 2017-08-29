Лидеры ведущих европейских стран провели саммит по ситуации с мигрантами

Лидеры Франции, Германии, Италии и Испании на саммите в Париже обсудили ситуацию с мигрантами и договорились продолжать работу по этому вопросу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры европейских стран, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини "подтвердили свою решимость остановить поток мигрантов до того, как они достигнут Средиземноморского побережья", а также поприветствовали результаты, достигнутые Нигером и Чадом в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми.

В частности, новые договоренности предусматривают усиление контроля на границе этих двух стран с Ливией и усиление мер безопасности.

Саммит европейских и африканских стран прошёл в Париже в понедельник. Нигер на встрече представлял президент Махамаду Иссуфу, Чад — президент Идрис Деби, а Ливию — глава правительства национального согласия Фаез Саррадж.