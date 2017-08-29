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Пенс: около 500 тыс. жителей Техаса могут обратиться за помощью после урагана "Харви"


Число жителей Техаса, которым потребуется помощь в ликвидации последствий урагана "Харви", может достигнуть полумиллиона. Такое мнение высказал в понедельник в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show вице-президент США Майкл Пенс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Около 22 тыс. человек, пострадавших от урагана "Харви", уже обратились с просьбой о предоставлении помощи, а общее число людей, которым потребуется помощь, возможно, достигнет полумиллиона, учитывая масштабы стихийного бедствия", - отметил он.

Ликвидация последствий урагана потребует длительных усилий, предупредил он. "Ситуация может еще ухудшиться, - заявил Майкл Пенс. - Там [в Техасе] все еще идут сильные дожди".


 

 



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