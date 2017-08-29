Трамп рассказал о твердой вере в улучшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в улучшение отношений Вашингтона и Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистё, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения. Я полагаю, это рано или поздно произойдет. Нам стоит поладить с большой ядерной страной», — заявил он.

При этом Трамп отказался ответить на прямой вопрос журналиста, считает ли он Россию угрозой для безопасности США. «Я рассматриваю в данном аспекте множество стран», — уклончиво заявил глава Белого дома.