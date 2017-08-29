Карен Тонаканян выбыл из дальнейших состязаний на первенстве мира по боксу
В рамках проходящего в немецком Гамбурге чемпионата мира по боксу свой второй поединок провел представитель Армении Карен Тонаканян. Как передает «Арменпресс», выступающий в весовой категории 60 кг боксер в 1/8 финала уступил узбеку Эльнуру Абдураимову со счетом 0:5 и выбыл из борьбы.Чемпион Европы в весовой категории 64 кг Ованес Бачков победил в стартовом поединке и завоевал путевку в четвертьфинала.
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