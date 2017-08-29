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Министр обороны Южной Кореи вылетел в США, где обсудит ракетно-ядерную проблему КНДР


Министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му отбыл во вторник в США, где планирует обсудить последние ракетные испытания КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом передает агентство Yonhap.

Перед отправкой в Вашингтон Сон Ён Му заявил журналистам, что будет "обсуждать возможные шаги в ответ на ракетные пуски с главой минобороны США и советником по национальной безопасности в Белом доме".

По данным агентства, переговоры главы южнокорейского оборонного ведомства с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом пройдут 30 августа.

Республика Корея и США предпримут решительные действия в ответ на новый ракетный пуск, осуществленный во вторник Пхеньяном. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Сеуле Комитетом начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. Его начальник Чон Гён Ду провел экстренные телефонные переговоры со своим американским коллегой Джозефом Данфордом.

"Стороны договорились в кратчайшие сроки предпринять ответные меры, включая военные, демонстрирующие решительность союзников", - подчеркивается в сообщении.


 



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