Президент США Дональд Трамп назвал ураган "Харви", который обрушился юг страны и вызвал сильнейшее наводнение, историческим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обещаем полную поддержку Техасу и Луизиане, которые восстанавливаются после разрушительного и исторического шторма. Возможно, такого еще не было", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

"Все ресурсы, которыми я располагаю, будут в распоряжении местных властей", — заверил глава государства.

Трамп напомнил, что 8,5 тысяч федеральных служащих помогают бороться с чрезвычайной ситуацией.

Он подтвердил, что посетит Техас во вторник, а затем еще раз приедет в этот и соседний штат Луизиану в субботу.

ФОТО: AFP / Thomas B. Shea