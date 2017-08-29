Трамп назвал ураган "Харви" историческим
Президент США Дональд Трамп назвал ураган "Харви", который обрушился юг страны и вызвал сильнейшее наводнение, историческим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Мы обещаем полную поддержку Техасу и Луизиане, которые восстанавливаются после разрушительного и исторического шторма. Возможно, такого еще не было", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.
"Все ресурсы, которыми я располагаю, будут в распоряжении местных властей", — заверил глава государства.
Трамп напомнил, что 8,5 тысяч федеральных служащих помогают бороться с чрезвычайной ситуацией.
Он подтвердил, что посетит Техас во вторник, а затем еще раз приедет в этот и соседний штат Луизиану в субботу.
ФОТО: AFP / Thomas B. Shea