Совбез ООН соберется на заседание по ракетному пуску КНДР

Совет безопасности ООН проведет вечером во вторник, 29 августа, экстренное заседание. Причиной созыва стало очередное ракетное испытание в КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Инициаторами экстренного заседания Совбеза стали Япония, США и Южная Корея.

В ночь на 29 августа КНДР запустила , предположительно, баллистическую ракету средней дальности. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, поскольку та «не представляла опасности». Тем не менее, власти северных районов страны предупредили граждан о ракетной угрозе, предложив принять меры предосторожности. Также на короткое время было прекращено движение скоростных поездов Синкансэн и электричек.