Число жертв обрушившегося на штат Техас урагана "Харви", ослабшего до категории тропического шторма, возросло до 10 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в Хьюстоне на данный момент выпало уже более 760 мм осадков. Более 8 тыс. жителей города находятся в убежищах.

Данные о жертвах "Харви" разнятся. Некоторые СМИ сообщают о семи-восьми погибших.

По информации телеканала CNN, в настоящее время "Харви" вновь набирает силу. Как ожидается, он частично затронет штат Луизиана, где в некоторых округах уже введен режим стихийного бедствия.

AP Photo/Gerald Herbert