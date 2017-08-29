NYT: жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человек
09:50, 29 Август, 2017
Число жертв обрушившегося на штат Техас урагана "Харви", ослабшего до категории тропического шторма, возросло до 10 человек.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на местные власти.
По данным издания, в Хьюстоне на данный момент выпало уже более 760 мм осадков. Более 8 тыс. жителей города находятся в убежищах.
Данные о жертвах "Харви" разнятся. Некоторые СМИ сообщают о семи-восьми погибших.
По информации телеканала CNN, в настоящее время "Харви" вновь набирает силу. Как ожидается, он частично затронет штат Луизиана, где в некоторых округах уже введен режим стихийного бедствия.
AP Photo/Gerald Herbert