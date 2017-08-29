Европейские индексы - 28-08-17
МОСКВА, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 12123.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5079.75 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7401.46 пункта, российский MICEX вырос на 0.40% и составил 1987.15 пункта, а RTSI вырос на 0.84% и составил 1067.47 пункта.
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