Европейские индексы - 28-08-17

МОСКВА, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 12123.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5079.75 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7401.46 пункта, российский MICEX вырос на 0.40% и составил 1987.15 пункта, а RTSI вырос на 0.84% и составил 1067.47 пункта.