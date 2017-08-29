Цены на цветные металлы - 28-08-17

ЛОНДОН, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2099.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6726.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2366.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11680.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20480.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3123.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 61000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.