У Цукерберга родилась вторая дочь

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка.

"Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", — написал Цукерберг в созданной им соцсети.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее Цукерберг сообщил, что после рождения дочери возьмет два месяца декретного отпуска, один месяц сразу, а второй — в декабре. Он отметил, что руководство Facebook предоставляет родителям четыре месяца декретного отпуска.

Марк Цукерберг — 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек. В 2012 году он женился на Присцилле Чан, в декабре 2015 они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.