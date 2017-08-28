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На территории завода «Наирит» будет ночное освещение: на месте работает 113 спасателей


На территории завода «Наирит» действуют 113 спасателей. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на месте действуют также сотрудники Службы кризисного управления.

Очаг пожара полностью контролируется спасателями. На месте ведется дежурство.

МЧС напоминает, что химические свойства горящего материала исключает возможность взрыва, а также не представляет опасности для людей.



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