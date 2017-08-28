Огонь на территории завода «Наирит» полностью контролируется пожарными

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян на территории завода «Наирит» 28 августа, в 20:00 часов, созвал рабочее совещание, чтобы обсудить наиболее эффективные способы изоляции пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в настоящее время ведутся работы по пожаротушению. Компания «Санитек» предоставила 6 машин для воды, чтобы помочь спасателям.

Огонь полностью контролируется пожарными спасателями.

Как было сказано ранее в сообщении МЧС Армении, сигнал о пожаре на заводе «Наирит» поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

14:03. По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.Подробности и причины возгорания пока не представляются. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован.

По положению на 15:00 в тушении пожара были задействованы одна автоматическая лестница и 11 боевых расчетов, 2 из них – из пожарного отряда завода «Наирит». На месте происшествия находятся также мониторинговоые радиологические, химические и биологические службы.

МЧС Армении определило вещество, которое горит на заводе «Наирит»

Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным, горит материал лак-этиноль.

Лак–этиноль – пленкообразующий материал, раствор высокополимеров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-смоляным антиокислителем. Лак-этиноль применяют как для окраски строительных конструкций, так и для защиты химического оборудования. Он может применяться для получения антикоррозионных покрытий по металлу, дереву и бетону. Покрытие этинолем подводной части судна позволяет экономить сурик и производить окраску зимой.