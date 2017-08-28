Из 28 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 25 и 28 августа, раскрыто 23

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 28 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 25 и 28 августа, раскрыто 23.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 26 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 5 случаев угона ТС, 2 случая хулиганства, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов и незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 37 ДТП: 3 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.