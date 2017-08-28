Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август

Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Абхазия


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 августа принял министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региональных процессов.

Президент НКР отметил, что официальный Степанакерт уделяет особое внимание развитию отношений с Абхазией, добавив, что в Арцахе искренне рады всем достижениям братской страны.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации