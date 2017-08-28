Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Абхазия

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 августа принял министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региональных процессов.

Президент НКР отметил, что официальный Степанакерт уделяет особое внимание развитию отношений с Абхазией, добавив, что в Арцахе искренне рады всем достижениям братской страны.