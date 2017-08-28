Председатель НС Арцаха принял министра иностранных дел Абхазии

Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян 28-го августа принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя гостей, руководитель парламента отметил, что отношения с Абхазией развиваются в нормальном русле, свидетельством чему являются взаимные визиты и встречи парламентских делегаций.

Выразив признательность за теплый прием, руководитель внешнеполитического ведомства Абхазии подчеркнул, что у обеих стран имеются все ресурсы для расширения сотрудничества и придания ему всесторонний характер.

Затем собеседники обменялись мнениями касательно контактов с другими странами в условиях непризнанности или частичной признанности, а также региональных развитий.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян, зампредседателя комиссии Давид Мелкумян, заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Феликс Хачатрян.