Президент Армении принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности

Президент Армении Серж Саргсян 28 августа принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, который впервые после назначения на этот пост посетил Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили вопросы сохранения мира, стабильности и безопасности в зоне ответственности ОДКБ и, в частности, на Южном Кавказе.

Отметив, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет создания Организации Договора о коллективной безопасности, президент Саргсян заявил, что эти юбилеи - хороший шанс оглянуться на пройденный путь и начертить путь дальнейшего развития.

Серж Саргсян отметил важность работ по реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, принятой в Ереване в 2016 году.

Генерал ОДКБ поблагодарил за прием и сообщил президенту о работах и мероприятиях, проведенных организацией в последнее время.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.