СМИ: Тереза Мэй примет участие в заседании Совета нацбезопасности Японии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в Японию примет участие в заседании Совета национальной безопасности страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что такое нетипичное предложение японский премьер Синдзо Абэ сделал британской стороне, желая продемонстрировать единство двух государств по вопросу развития ракетно-ядерной программы КНДР. Обычно в заседаниях Совета национальной безопасности Японии, помимо премьера, принимают участие главы оборонного и внешнеполитического министерств, а также руководители ведомств, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Визит Мэй состоится с 30 августа по 1 сентября и станет ее первой поездкой в Японию с июля прошлого года, когда Мэй заняла должность главы британского правительства. Также она станет вторым лидером иностранного государства, принявшим участие в заседании Совета национальной безопасности Японии. Первым в 2014 году стал занимавший в тот момент пост премьера Австралии Тони Абботт.





