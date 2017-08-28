Министр обороны Армении встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности

Министр обороны Армении Виген Саркисян 28 августа встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым, который прибыл в Армению с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были затронуты вопросы подготовки планируемых к проведению в октябре на территории Армении тактических учений «Поиск» и совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие – 2017», которые состоятся в Армении также в октябре, а также международной и региональной безопасности.