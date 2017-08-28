Белла Хадид разденется ради показа Victoria's Secret

Американская модель Белла Хадид уже во второй раз примет участие в ежегодном шоу Victoria's Secret. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Harper's Bazaar.

«Я так взволнована! Спасибо. Я не могу поверить, что снова стану частью шоу. Я не могу дождаться еще одного невероятного опыта», — сказала модель. Ее сестра — Джиджи Хадид — свое участие в шоу пока не подтвердила.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.