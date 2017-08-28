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Макрон взял собаку из приюта


Метис грифона и лабрадора, годовалый пес по имени Немо стал новым членом семьи президента Франции Эммануэля Макрона, передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости.

Прежде чем попасть в семью главы государства, Немо, названный в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", жил в приюте в департаменте Коррез.

Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.

 

 



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