Макрон взял собаку из приюта

Метис грифона и лабрадора, годовалый пес по имени Немо стал новым членом семьи президента Франции Эммануэля Макрона, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прежде чем попасть в семью главы государства, Немо, названный в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", жил в приюте в департаменте Коррез.

Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.