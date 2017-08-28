Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-08-17

ЕРЕВАН, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 августа, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 478.99 драм. Курс евро вырос на 6.19 драмa и составил 571.53 драм. Курс российского рубля вырос на 0.09 драмa и составил 8.19 драм. Курс британского фунта вырос на 3.27 драмa и составил 617.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 54.91 драмa и составила 19793.47 драм. Цена серебра выросла на 1.42 драмa и составила 262.11 драм. Цена платины сократилась на 29.23 драмa и составила 15014.89 драм.