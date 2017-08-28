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Азиатские индексы - 28-08-17


ТОКИО, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 19449.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1600.12 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.93% и составил 3362.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 27863.29 пункта.



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