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Трамп объявил режим ЧС в Луизиане из-за шторма "Харви"


Президент США Дональд Трамп объявил федеральную чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за шторма "Харви", сообщается в пресс-релизе Белого дома, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана существует чрезвычайная ситуация и постановил (оказать — ред.) федеральную помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных (властей)… в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате тропического шторма "Харви", — говорится в релизе.

 

 



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