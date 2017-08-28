Президент США Дональд Трамп объявил федеральную чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за шторма "Харви", сообщается в пресс-релизе Белого дома, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана существует чрезвычайная ситуация и постановил (оказать — ред.) федеральную помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных (властей)… в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате тропического шторма "Харви", — говорится в релизе.