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Генсек ООН рассказал о мечте увидеть на Святой земле два мирных государства


Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе своего визита в Израиль заявил, что хотел бы видеть на Святой земле два государства, которые живут в мире и безопасности, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У меня всегда была мечта увидеть Святую землю, где Иерусалим тесно связан с тремя религиями. Я мечтал, что мне представится возможность увидеть на Святой земле два государства, способные жить вместе во взаимном признании, мире и безопасности", — заявил Гутерреш в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Видеозапись мероприятия опубликована на странице канцелярии Нетаньяху вFacebook.

"Как я думаю, чтобы это стало возможным… необходимо с одной стороны иметь политический процесс.., который сопровождался бы заметным улучшением экономического и социального уровня жизни палестинцев, чтобы… люди поверили, что мир стоит того", — добавил генсек ООН.

 

 



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