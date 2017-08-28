Премьер-министру Армении доложили о ходе реализации программы развития исторического центра Кумайри

Во время состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна очередного рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьеру доложили о ходе строительства инфраструктур, работах в рамках непубличного договорного специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри», шагах по привлечению инвесторов.

Премьер поручил ответственным сферы реализовать строительные работы, четко придерживаясь намеченного графика.