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Премьер-министру Армении доложили о ходе реализации программы развития исторического центра Кумайри


Во время состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна очередного рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьеру доложили о ходе строительства инфраструктур, работах в рамках непубличного договорного специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри», шагах по привлечению инвесторов.

Премьер поручил ответственным сферы реализовать строительные работы, четко придерживаясь намеченного графика.



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