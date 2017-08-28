Премьер-министр Армении направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Кыргызстана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 августа направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении отметил важность активизации совместных усилий правительств Армении и Кыргызстана, способствуя тем самым развитию дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.