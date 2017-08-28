Премьер-министр Армении направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Кыргызстана
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 августа направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении отметил важность активизации совместных усилий правительств Армении и Кыргызстана, способствуя тем самым развитию дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
- 19:28 Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Абхазия
- 18:32 Председатель НС Арцаха принял министра иностранных дел Абхазии
- 18:28 Президент Армении принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности
- 18:08 СМИ: Тереза Мэй примет участие в заседании Совета нацбезопасности Японии
- 18:06 Министр обороны Армении встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности
- 18:02 Белла Хадид разденется ради показа Victoria's Secret
- 17:57 Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
- 17:55 Макрон взял собаку из приюта
- 17:50 Шторм "Харви" может лишить крова более 30 тысяч человек, считают власти США
- 17:34 В Испании представили законопроект по отделению Каталонии
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-08-17
- 17:27 Азиатские индексы - 28-08-17
- 17:24 Трамп объявил режим ЧС в Луизиане из-за шторма "Харви"
- 17:16 Генсек ООН рассказал о мечте увидеть на Святой земле два мирных государства
- 17:15 Премьер-министру Армении доложили о ходе реализации программы развития исторического центра Кумайри
- 17:12 Нет необходимости в эвакуации жителей, проживающих около завода «Наирит»: МЧС Армении
- 17:03 Осенью Армения подпишет соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом: Серж Саргсян
- 16:55 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Кыргызстана
- 16:50 Президент Армении во время встречи с президентом России не обсуждал вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе
- 16:41 Harley-Davidson отметит 115-летие выпуском новых мотоциклов
- 16:39 Нетаньяху обвинил Иран в строительстве объектов по производству ракет в Сирии и Ливане
- 16:24 Предварительная версия причины пожара на заводе «Наирит»- самовоспламенение лак- этиноля
- 16:15 Бургер за 15 центов стал причиной массового помешательства филиппинцев
- 15:50 Найден революционный препарат от рака и инфаркта
- 15:47 Химической опасности из-за взрыва на заводе «Наирит» нет: директор спасательной службы МЧС Армении
- 15:40 Пожар на территории завода «Наирит» в Ереване не угрожает населению
- 15:39 Глава ЕП предложил выделить Ливии средства на решение миграционного вопроса
- 15:32 В Китае после схода оползня пропали без вести 25 человек
- 15:23 Оборонный фонд ЕС начнет действовать в полном объеме в 2018 году
- 15:17 Парламентарии Армении и Арцаха обсудили вопросы контрольной функции парламента
- 15:17 Создана вакцина против наркотиков
- 15:13 Сборная Армении по дзюдо готовится к первенству мира
- 15:05 Раскопки в Дадиванке обещают интересные открытия
- 14:43 Министр иностранных дел Армении принял вице-мэра Марселя
- 14:41 Осужденного в ФРГ санитара подозревают еще в 84 убийствах
10:33, 22.08.2017
Просмотрели 1609 раз Его литература не признавала времени: председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнование по поводу смерти Перча Зейтунцяна
13:29, 21.08.2017
Просмотрели 1515 раз Доходы госбюджета Арцаха выросли
21:33, 21.08.2017
Просмотрели 1444 раз Артур Алексанян - чемпион мира
21:11, 21.08.2017
Просмотрели 1426 раз Армения решительно идет к подписанию нового соглашения с ЕС – Карен Карапетян
13:35, 23.08.2017
Просмотрели 1374 раз В Турции с воинскими почестями похоронили «Героя Кипра», армянина по национальности Мурада Миграна