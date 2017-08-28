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Harley-Davidson отметит 115-летие выпуском новых мотоциклов


Американская компания Harley-Davidson презентовала новую модельную линейку 2018 года. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, семейство Softail пополнят популярные и известные модели Fat Bob, Street Bob и Low Rider, перерожденные в рамках новой платформы. Также на рядe моделей Softail в качестве опции будет доступен двигатель Milwaukee-Eight 114.

В честь 115-летнего юбилея в грядущем году в продажу поступят модели ограниченной серии 115th Anniversary с эксклюзивной окраской и памятными знаками на баке. Кроме того, в 2018 модельном году Harley-Davidson представит три обновленных модели семейства CVO, а также модели Street Glide Special и Road Glide Special, выполненные в новой темной цветовой схеме.

Harley-Davidson Motor Company основана в 1903 году, в настоящее время базируется в городе Милуоки (штат Висконсин). Кроме мотоциклов она выпускает мебель, посуду, одежду и обувь.

 

 

 



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