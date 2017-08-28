Нетаньяху обвинил Иран в строительстве объектов по производству ракет в Сирии и Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с соответствующим заявлением он выступил перед началом переговоров в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

По словам Нетаньяху, Иран намерен использовать Сирию как "базу для военного закрепления для своей объявленной цели - уничтожения Израиля". "С этой же целью он [Тегеран] строит объекты для производства высокоточных управляемых ракет - как в Сирии, так и в Ливане", - продолжил Нетаньяху. По мнению главы правительства еврейского государства, "этого не может принять Израиль, этого не должны принимать США". Премьера цитирует газета Haaretz.

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в еврейское государство и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, на вторую половину дня у него запланирована встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.



