На заводе «Наирит» сгорело 50 тонн лак-этиноля. Предварительная версия причины пожара на заводе «Наирит»- самовоспламенение лак-этиноля. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник отдела мониторинга лучевых, химических и биологических ситуаций МЧС Армении, полковник Валерий Багиян. По его словам, химической опасности из-за взрыва на заводе «Наирит» нет. Вредных выбросов вследствие пожара не было, угрозы здоровью населения нет.

«По предварительным данным, на предприятии «Наирит» горит лак-этиноль. Одной из причиной пожара могло стать самовозгорание цистерн с лаком-этинолем, поскольку данное вещество имеет способность к самовозгоранию при высоких температурах», - сказал начальник отдела мониторинга лучевых, химических и биологических ситуаций МЧС Армении, полковник Валерий Багиян.



По его словам, учитывая жаркую погоду и степень нагревания цистерн, подобная версия не исключается. Такой же случай произошел 8 лет назад.



Багиян также отметил, что по предварительным данным горит около 50 тонн вещества – горят три из четырех расположенных на территории завода цистерн.



«Поскольку данное вещество сложно затушить водой, на данный момент осуществляются работы по охлаждению цистерн, после чего возгорание будет затушено пеной», - сказал эксперт.



Как было сказано ранее в сообщении МЧС Армении, сигнал о пожаре на заводе «Наирит» поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

14:03. По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.Подробности и причины возгорания пока не представляются. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован.

По положению на 15:00 в тушении пожара были задействованы одна автоматическая лестница и 11 боевых расчетов, 2 из них – из пожарного отряда завода «Наирит». На месте происшествия находятся также мониторинговоые радиологические, химические и биологические службы.

МЧС Армении определило вещество, которое горит на заводе «Наирит»Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным, горит материал лак-этиноль.Лак–этиноль – пленкообразующий материал, раствор высокополимеров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-смоляным антиокислителем. Лак-этиноль применяют как для окраски строительных конструкций, так и для защиты химического оборудования. Он может применяться для получения антикоррозионных покрытий по металлу, дереву и бетону. Покрытие этинолем подводной части судна позволяет экономить сурик и производить окраску зимой.Дополнительная информация последует.