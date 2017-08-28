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Найден революционный препарат от рака и инфаркта


Международный коллектив ученых обнаружил, что канакинумаб одновременно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность появления рака. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает The Guardian.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая случаи со смертельным исходом, после инъекций канакинумаба снижался на 15 процентов, а необходимость в шунтировании кровеносных сосудов — на 30 процентов. Заболеваемость раком (в частности, опухоль легких) снизилась на 75 процентов. Причины последнего пока не ясны.

Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 год, в нем приняли участие около 17,5 тысячи человек. Средний возраст участников составил 61 год, все они перенесли инфаркт миокарда.

Канакинумаб разрабатывался компанией Novartis. Проведенное исследование также финансировалось этой фирмой.

 

 

 



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